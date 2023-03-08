В Луганске запустили новый автобусный маршрут, соединяющий восточную и южную части города

В будние дни количество автобусов на маршруте увеличат до 20 единиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганске запустили новый автобусный маршрут № 167, соединяющий восточную и южную части города. Обслуживать его на линию выпустили 16 единиц транспорта. Об этом сообщили в местной администрации со ссылкой на муниципальное унитарное предприятие «Луганскгортранс».

Там уточнили время следования машин, а также отправную и конечную точки маршрута.

- 16 автобусов МУП «Луганскгортранс» сегодня начали работу на городском маршруте № 167 «Квартал Якира - квартал Южный». Время выхода на маршрут первых автобусов в обоих направлениях - 05:00, последние отправляются в путь в 20:00, - заявили в администрации города.

Сообщается также, что в будние дни количество автобусов увеличат до 20 единиц. При этом в часы пик они будут передвигаться с интервалом в 8-10 минут, а утром и вечером - через 12-16 минут.

Напомним, ранее в Луганске рассказали об острой нехватке водителей общественного транспорта. Из-за дефицита кадров автобусный парк работает только наполовину.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Дорожники готовятся к проведению капитального ремонта трассы, соединяющей Донецк и Старобельск

Работы проведут специалисты из Орловской области (подробнее)