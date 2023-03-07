Дорожники готовятся к проведению капитального ремонта трассы, соединяющей Донецк и Старобельск

В данное время на участке трассы протяженностью 25 км проводят демонтаж бордюр и расчищают обочины. Фото: Минтранс ЛНР

Дорожники из Орловской области начали подготовку к проведению капитального ремонта трассы, которая соединяет Донецк и Старобельск. Об этом сообщил представитель подрядной организации «ПромСтройМагистраль» Сергей Семенчин.

Он уточнил, что эта дорога проходит через Луганск, Красный Луч и Макеевку. В данное время на участке трассы протяженностью 25 км проводят демонтаж бордюр и расчищают обочины. В ремонтных работах участвуют 20 дорожников и 10 дорожно-строительных машин.

К фрезерованию лежащего асфальтного полотна приступят, как только позволит погода. После чего последует укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, всего около 240 тысяч квадратных метров.

- Также будут произведены работы по обустройству водоотводного лотка, чтобы проезжая часть была более безопасна в дождливую погоду, - пояснили в компании подрядчика.

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