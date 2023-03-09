Штат водителей городского транспорта Донецка укомплектован лишь на 30%

В сфере пассажирских перевозок ощущается острая нехватка квалифицированных кадров. Фото: ДАН

Штат водителей городского пассажирского транспорта в Донецке укомплектован лишь на 30%, ощущается серьезная недостача сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Донецка.

— Фактически штат водителей городского пассажирского транспорта МУП АГД „ДЭАТ“ укомплектован на 30% от требуемого количества. По состоянию на сегодняшний день предприятие не имеет возможности увеличить выпуск подвижного состава на маршруты по причине острой нехватки квалифицированных водителей, — рассказали в администрации.

В пресс-службе подчеркнули, что нехватка кадров частично связана с мобилизацией в Республике. В 2022 году были мобилизованы 80 водителей городского транспорта. В результате нехватки сотрудников на маршруты стало выходить меньше транспорта, что привело к увеличению интервала движения.

Тем временем в Енакиево доставят автомобиль для устранения сходов трамваев с рельс. Ранее Ленобласть обновила и трамвайный парк в городе.

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