Военнослужащим ДНР передали на фронт очередную партию коптеров и снаряжения

Военнослужащим доставили квадрокоптеры и противодронное ружье, которые очень нужны на передовой. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Военнослужащие 1-го Донецкого армейского корпуса получили помощь в виде очередной партии коптеров и снаряжения. Сбор уже традиционно организовал для них Общероссийский народный фронт. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения общественного движения.

- Народный фронт доставил военнослужащим Первого Донецкого корпуса антидроновое ружье, два коптера Мавик 3Т, резиновую обувь, разборные лопаты и гитары, - рассказали там.

Напомним, квадрокоптеры на передовой - расходный материал. Поэтому бойцы всегда рады пополнению дронов. Так, в конце декабря крупную партию БПЛА от Минстроя России военнослужащим Донецкой Народной Республики передал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Он вручил технику командиру одного из воинских подразделений ДНР, который является выходцем из батальона Народного ополчения имени 383-й Шахтерской дивизии.

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