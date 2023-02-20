Народный фронт передал российским военным 70 внедорожников и необходимую технику

Активисты Народного фронта передали российским военным 70 внедорожников. Фото: НМ ДНР

Общероссийский Народный фронт передал российским военнослужащим внедорожники и технику. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Новенькие автомобили «Нива» с комплектами оборудования в которые входят дроны, антидроновые ружья, а так же приятные подарки от звезд русской эстрады - гитары - отправились на фронт, чтобы помочь нашим защитникам на передовой, - говорится в сообщении.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов уточнил, что военным передано 70 внедорожников.

- Благодарность сотням тысяч жителей РФ, потому что благодаря им, все то, что мы видим здесь, а это 70 машин набитых доверху всем, что нужно нашим ребятам на передовой, - сказал Кузнецов.

Офицер 1 Донецкого Армейского корпуса с позывным «Вакула» поблагодарил россиян за такую помощь.

- Сбор проводится среди населения нашей великой огромной страны, конечно, поддержка чувствуется громадная. Большая благодарность людям, за то, что они ценят и стараются нам помочь по максимуму, - сказал «Вакула».

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