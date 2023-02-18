«Продвигаемся шаг за шагом»: В ДНР рассказали про обстановку на Угледарском направлении

Угледарское направление считается сейчас одним из самых «горячих» в Донбассе. Фото: УНМ ДНР

Военнослужащие 1-го Донецкого армейского корпуса хорошо подготовлены к ведению боевых действий зимой. Они находятся в полной боевой готовности и готовы встретить врага при любых погодных условиях. Об этом заявили в Народной милиции ДНР, пресс-служба которой обнародовала видео с Угледарского направления.

Несмотря на низкую температуру, военнослужащие занимаются дооборудованием своих позиций. Фото: УНМ ДНР

- Обстановка сложно-напряженная. Наши ребята продвигаются, тяжело, но шаг за шагом продвигаются при поддержке артиллерии, авиации. То есть противнику шанса никакого не оставляют, - говорит офицер корпуса с позывным «Тимоха».

По словам военнослужащего, ВСУ несут на этом участке фронта очень тяжелые потери.

- Там идет счет не на десятки, а на сотни, - рассказал боец, добавив, что Киев продолжает стягивать сюда резервы, не считаясь с потерями. Однако ситуация для Украины здесь далеко не такая, какой она ожидала ее увидеть.

Несмотря на низкую температуру, военнослужащие занимаются дооборудованием своих позиций. Фото: УНМ ДНР

Кроме самих боев, серьезное испытание на прочность преподносит и сама погода - военнослужащие топорами рубят окопы и оборудуют свои позиции.

Несмотря на низкую температуру, военнослужащие занимаются дооборудованием своих позиций. Фото: УНМ ДНР

В землю приходится вгрызаться в буквальном смысле этого слова.

Несмотря на низкую температуру, военнослужащие занимаются дооборудованием своих позиций. Фото: УНМ ДНР

- Назад дороги нет. За нами Донецк, семьи, жены, дети. Победа будет за нами! - говорит боец с позывным «Серега».

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