В ДНР передали партию беспилотников для военнослужащих, находящихся на передовой

Очередную партию БПЛА военнослужащим Республики передал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Фото: t.me/pushilindenis

Квадрокоптеры на передовой - расходный материал. Поэтому бойцы всегда рады пополнению дронов. Об этом написал в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что сегодня очередную партию БПЛА военнослужащим Республики передал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Он вручил технику командиру одного из воинских подразделений ДНР.

- Ирек Файзуллин передал квадрокоптеры от Минстроя России Константину Кузьмину, командиру войсковой части 08815 - отдельного стрелкового батальона территориальной обороны, который является выходцем из батальона Народного ополчения имени 383-й Шахтерской дивизии, - рассказал Пушилин.

Отметим, что глава Минстроя РФ находится в ДНР с рабочим визитом. Сегодня вместе с Денисом Пушилиным он проинспектировал восстановленные объекты в Мариуполе и Волновахе, а также принял участие в открытии реконструированной ОШ №27.

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