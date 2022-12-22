Дончане – о тех, кто работает под обстрелами: Лучший подарок им – бронежилет

У Сергея трое детей. Они переживают за отца, оставшегося работать в военном Донецке

В начале недели «КП» рассказывала о водителе донецкой маршрутки Сергее Воронецком, спасшем во время обстрела ВФУ своих пассажиров.

У Сергея два автобуса («Эталон» и «Рута»). Оба на маршруте. Причем на одном из них мужчина сам регулярно выходит в рейс.

Свою семью Сергей Воронецкий отправил в Подмосковье. Его сын Никита заканчивает магистратуру Московского физико-математического института. Дочь Анна (а она обучалась веб-дизайну в Донецком национальном техническом университете) в связи с боевыми действиями тоже перевелась в московский вуз. А младшая Полина пошла в 5 класс в Одинцово.

Недавно супруга Сергея - Ирина спросила у детей: «Что папе подарить на День рождения?» А они хором: «Каску и бронежилет».

Все чаще дончане стали водителей автобусов называть героями.

- Знаете, не считаю себя таковым. Я делаю свою работу. Мною движет осознание необходимости поддержать родной город, который сейчас переживает тяжелые времена. Считаю, что все ребята, которые работают на городских маршрутах, парни бесстрашные! – рассказывает «КП» Сергей Воронецкий.

Сергею больно смотреть на полуразрушенный Донецк. Особенно на новенькие здания, которые еще даже не были введены в эксплуатацию.

В столице ДНР живут родители Сергея и его жены. Он постоянно с ними общается. Мужчина рассказал нам о своей героической теще. 70-летняя Нина Михайловна – медик. Раньше работала в роддоме, а сейчас – в военном госпитале.

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