«Не растерялся и лавировал под обстрелом»: Пассажиры донецкой маршрутки благодарны спасшему их водителю

Сергей Воронецкий за рулем 29 лет

Последние две недели одна из мишеней неонацистов незалежной - район Крытого рынка, гостиницы «Рамада», улицы Набережной и бульвара Школьного.

РАКЕТА РАЗОРВАЛАСЬ ВОЗЛЕ ДОРОГИ

Вечер 12 декабря едва не стал трагическим для водителя маршрутки № 70 Сергея Воронецкого и десяти находившихся в салоне пассажиров.

- Когда первые снаряды РСЗО «Град» гулко разорвались о землю, я на своем «Эталоне» под ливнем вез пассажиров по проспекту Мира, - рассказывает «КП» Сергей. - Повернув на бизнес-центре «Центавр Плаза» на улицу 50 лет СССР, увидел, что впереди рядом с проезжей частью разорвалась еще одна «градина». Был столб огня высотой полтора метра, а потом пошел черный дым. Быстро доехал до автостанции «Крытый рынок». Там забрал пассажиров и сразу же отправился по маршруту (70-й маршрут самый протяженный в Донецке (20 километров), связывает автостанцию Щетинина, что в Пролетарском районе, с железнодорожным вокзалом. – Авт.). Сам Крытый, бульвар Шевченко, Набережная… Ехал быстро, останавливался на остановках, где были люди. Когда мост через реку Кальмиус остался позади, выдохнул. Главным было оперативно покинуть потенциально опасный квадрат.

Там едва ли не каждый день снаряды и ракеты ВФУ попадают в многоэтажки. 6 декабря одна из ракет «прошила» 13 этаж «Центавр Плаза», частично пострадал и 12 этаж. Сотрудники бизнес-центра рассказали, что на 13-м ранены три работницы швейной мастерской.

В «кровавом квадрате» пострадали две школы. Одна на улице 50 лет СССР, вторая – на бульваре Школьном. В школу, что недалеко от автостанции «Крытый рынок», было прямое попадание снаряда ВФУ. Сейчас колонны центрального входа обрушены, а в окнах вместо стекол – фанера. Во время ЧП был ранен один из школьников.

- Там нет никаких военных объектов. Я не знаю, о чем думают люди (если их вообще таковыми можно назвать), которые стреляют в районы, где проживают мирные жители, - рассказывает Сергей.

Дончане, ехавшие в салоне маршрутки № 70 во время украинского обстрела 12 декабря, очень благодарны ему.

- Водитель не растерялся и вывез пассажиров, буквально лавируя под обстрелом. Долгих лет ему жизни, - написала в соцсетях дончанка Марина Кривуля.

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«БОЛЬНО НА ГОРОД СМОТРЕТЬ»

Сергею Воронецкому больно смотреть на полуразрушенный Донецк.

- Особенно на здания, которые вот-вот должны были сданы в эксплуатацию, - говорит он. - Это как жилые многоэтажки в центре города, так и торговые комплексы.

Многие дончане в одночасье лишились жилья, доставшегося им по наследству. Потребуется не один год, чтобы все восстановить.

ДОНЕЦКИЕ ВОДИТЕЛИ – ПАРНИ БЕССТРАШНЫЕ

- Сергей, часто попадаете под обстрелы?

- ВФУ участились. Где только 70-й маршрут не простреливался…

- Недаром говорят, что водители в Донецке – герои.

- Знаете, не считаю себя каким-то особенным. Я делаю свою работу. Мною движет осознание необходимости поддержать родной город, который сейчас переживает тяжелые времена. Считаю, что все ребята, которые работают на городских маршрутах, парни бесстрашные!

Сергей Воронецкий не может допустить транспортного коллапса.

- Действительно, под обстрелы попадают автобусы практически всех маршрутов.

- Самая кровавая трагедия была на пересечении улицы Университетской и переулка Орешкова. 14 марта этого года в небе над Домом Правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». Ее обломки рухнули на автомобиль и автобус… Тогда погибло двадцать мирных жителей, а еще двадцать восемь получили тяжелые ранения.

Еще один кровавый случай – попадание снаряда 155-го калибра во вход здания Крытого рынка, цветочные павильоны и маршрутку № 38 22 сентября. Жертвами стали двенадцать человек. Все они - мирные люди. Кто-то торговал на городском рынке, кто-то просто ехал в автобусе. Среди погибших – подросток, находившийся в роковой момент в маршрутке, и ее водитель.

3 ноября был поврежден автобус 23-го маршрута, следовавший по улице Университетской мимо магазина «Изумруд». Осколками снарядов были ранены три пассажирки. В находящемся поблизости пятиэтажном жилом доме оказались выбиты окна, один из снарядов полностью разрушил балкон.

9 ноября на улице Артема возле торгового центра «Обжора», что в Киевском районе, под украинский обстрел попала 16-я маршрутка. Водитель рейсового автобуса получил ранение. Тогда пострадали и частные дома.

11 декабря в результате обстрела радио- и книжного рынка «Маяк» пострадал автобус 37-го маршрута. На самом рынке вспыхнул пожар. Украинские боевики стреляли по «Маяку» и во время приезда пожарных. В тот день в Донецке от обстрелов ВФУ пострадали пять человек, в том числе двое детей.

ПОКИДАТЬ ДОНЕЦК НЕ СОБИРАЕТСЯ

- Как думаете, почему такое происходит?

- Наверное, специально бьют по проезжей части. Общественный транспорт сейчас очень страдает. ВФУ наносят удары и по транспортным предприятиям.

- На 17-м маршруте один из водителей ездит в бронежилете.

- Я слышал об этом парне. У него маленький ребенок – всего 2 года. Каску и бронежилет ему, наверное, жена подарила.

- О чем мечтаете?

- Хочу, чтобы жизнь моих детей сложилась. Уезжать из Донецка не планирую. Думаю, после победного мира с супругой будем жить на Родине.

Когда верстался номер, стало известно про очередной обстрел рейсового автобуса. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что в результате украинского обстрела в Куйбышевском районе маршрутка посечена осколками, есть раненые. ЧП произошло с автобусом 16-го маршрута в микрорайне Азотный.

В ТЕМУ!

Донецкий предприниматель отправил семью в Подмосковье, а сам продолжает работать водителем маршрутки

Сергей Воронецкий не может допустить транспортного коллапса в родном городе.

У донецкого предпринимателя Сергея Воронецкого два автобуса («Эталон» и «Рута»). Оба на маршруте. Причем на одном из них мужчина сам выходит на рейс.

У Сергея Воронецкого трое детей. 25-летний Никита, 23-летняя Анна и 11-летняя Полина. Недавно его супруга Ирина спросила у детей: «А что папе подарить на День рождения?» А они хором: «Каску и бронежилет».

Действительно, работа водителей городских маршрутов в Донецке нынче особенно сопряжена с риском артобстрелов и ракетных ударов. Поэтому семья Сергея сейчас живет в Подмосковье. Старший сын Никита заканчивает магистратуру Московского физико-математического института. Анна (а она обучалась веб-дизайну в Донецком национальном техническом университете) в связи с боевыми действиями перевелась в московский вуз. Младшая Полина пошла в 5 класс в Одинцово.

Сергей остался в неспокойном Донецке.

- Если не заниматься пассажирскими перевозками, то возникнут перебои в работе коммунальных служб, больниц… Город попросту может стать, - говорит он.

В столице ДНР живут его родители и жены. Сергей постоянно с ними общается. Мужчина рассказал о своей героической теще. 70-летняя Нина Михайловна – медик. Раньше работала в роддоме, а сейчас – в военном госпитале.

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