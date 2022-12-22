«Осколок прошел в сантиметре от позвоночника»: В Донецке ранен экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Архив «КП»

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель инспекторской группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин и председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко ранены в результате обстрела ВФУ гостиницы в Ленинском районе Донецка. Там проходила рабочая встреча.

- Рабочая встреча проходила узким кругом, в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто, - рассказал Дмитрий Рогозин, добавив, что ранен в спину, осколок прошел в сантиметре от позвоночника.

Экс-глава Роскосмоса после случившегося не намерен покидать Донецк. Дмитрию Рогозину предстоит операция.

Пресс-секретарь Виталия Хоценко - Мина Ахвердиева сообщила, что Председатель Правительства ранен при обстреле гостиницы в Донецке, угрозы его жизни нет.

По словам очевидцев, в гостинице были ранены еще шесть человек. Двое - погибли.

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