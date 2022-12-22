Дмитрий Рогозин и Виталий Хоценко ранены в результате обстрела ВСУ Донецка

Снаряд попал в крышу гостиничного комплекса. Фото: Скриншот видео РИА Новости
Экс-глава «Роскосмоса», руководитель инспекторской группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин и председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко ранены в результате обстрела ВСУ гостиницы в Ленинском районе Донецка. В гостинице, в которой Дмитрий Рогозин жил последние месяцы, проходила рабочая встреча.
По данным СЦКК, по Ленинскому району было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм.
- Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения. Данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
- Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошёл в сантиметре от позвоночника, — сообщил позже в своем телеграм-канале Дмитрий Рогозин.
Экс-глава «Роскосмоса» госпитализирован. Угрозы жизни нет.
В то же время пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева сообщила о ранении председателя Правительства Республики.
- Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко ранен при обстреле гостиницы в Донецке, угрозы его жизни нет, — сказала она.
По сообщениям очевидцев, в гостинице ранены еще шестеро человек. Двое - погибли.
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