Дмитрий Рогозин и Виталий Хоценко ранены в результате обстрела ВСУ Донецка

Снаряд попал в крышу гостиничного комплекса. Фото: Скриншот видео РИА Новости

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель инспекторской группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин и председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко ранены в результате обстрела ВСУ гостиницы в Ленинском районе Донецка. В гостинице, в которой Дмитрий Рогозин жил последние месяцы, проходила рабочая встреча.

По данным СЦКК, по Ленинскому району было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм.

- Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения. Данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошёл в сантиметре от позвоночника, — сообщил позже в своем телеграм-канале Дмитрий Рогозин.

Экс-глава «Роскосмоса» госпитализирован. Угрозы жизни нет.

В то же время пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева сообщила о ранении председателя Правительства Республики.

- Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко ранен при обстреле гостиницы в Донецке, угрозы его жизни нет, — сказала она.

По сообщениям очевидцев, в гостинице ранены еще шестеро человек. Двое - погибли.

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