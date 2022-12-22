Донецкая студентка Оксана Волга шьет теплые вещи для защитников Донбасса

На фронт девушка отправила уже более 30 пайт и останавливаться на этом не собирается

У 18-летней жительницы прифронтового Петровского района Донецка Оксаны Волги большое сердце. Девушка в качестве волонтера шьет для участников специальной военной операции (СВО) теплые вещи. Причем это занятие она совмещает с дистанционным обучением в техникуме сферы услуг и воспитанием младших братьев.

ШЬЕТ ДЛЯ ФРОНТА ВСЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

- Каждую неделю удается сшить для военных восемь флисовых пайт цвета хаки, - рассказывает корреспонденту «КП» Оксана. - Специально с преподавателями техникума, которые и сами изготавливают форму для фронта, разработали универсальный крой на молнии – такая пайта любому бойцу придется в пору.

Девушка шьет на швейной машинке своей мамы. Ирина Александровна передала ей ее по наследству. А специальное устройство для обработки краев изделий Оксане на 18-летие подарила ее бабушка Лидия Петровна. Проработав всю жизнь портным, она знает все тонкости ремесла.

- Когда я только начинала шить для наших защитников, бабушка сидела возле меня и советовала, как вшить ту же молнию, чтобы пайты не продувал ветер, - с благодарностью говорит ее внучка.

Волонтер работает дома в обстреливаемом украинскими националистами районе

Все необходимое для изготовления теплых пайт Оксане выдают в Донецком техникуме сферы услуг. Девушка – одна из участниц Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Оксана Волга уже передала на передовую для бойцов Вооруженных Сил России более тридцати готовых толстовок.

ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАЛИ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ

Оксана шьет с самого детства. Когда была крохой, девочка сидела возле мамы, которая строчила на машинке и училась. Ирина разрешала дочери делать строчки на простынях. Оксана одела всех своих кукол в собственноручно сшитые модные платья. Выкройки она вырезала из журналов.

Девушка из многодетной семьи. У нее пять сестер 22-летняя Анастасия, 20-летняя Надежда, 18-летняя Екатерина (двойняшка Оксаны), 15-летняя Таня и 14-летняя Оля, а также четыре брата 21-летний Максим, 17-летний Евгений, 11-летний Филипп и 4-летний Миша.

Отец Оксаны - Олег Михайлович занимается ремонтом обуви, а супруга ему помогает. Когда ее нет дома, Оксана учит уроки с Филиппом и готовит поесть ему с Мишей. Младшим братьям девушка вместо мамы.

Волонтер работает дома в обстреливаемом украинскими националистами районе

Студентка второго курса техникума сферы услуг вкладывает в сшитую для участников СВО форму частичку своей души.

- Важно, чтобы в окопах защитникам было тепло, и они чувствовали, что их любят и ждут, - говорит волонтер.

МЕЧТАЕТ СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ МОДЕЛЬЕРОМ

Недавно в гостях у Оксаны Волги побывал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

- Замечательно, что родители поддержали инициативу дочери, организовали для нее рабочее место дома. Убежден, тепло души Оксаны и ее веру в Победу почувствуют наши защитники на передовой, - отметил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Оксана рассказала «КП», что выучится на закройщика широкого профиля. Девушка мечтает участвовать в проектах известных московских модельеров. Особенно ей нравится Валентин Юдашкин.

Сейчас семья Волги живет под артобстрелами вооруженных формирований Украины. Прифронтовой Петровка стала в 2014 году. Украинские националисты превратили ее практически целиком в «красную зону».

СПРАВКА «КП»

Помощь военным в виде пошива теплой одежды оказывают студенты техникумов Республики в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Изначально эта акция объединила людей, которые решили во время пандемии коронавируса COVID-19 помогать другим.

На сайте мывместе.рф любой желающий может оказать посильную помощь профессиональным военным, мобилизованным и их семьям. Обратиться за поддержкой можно в региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. В Донецке работает Объединенный гуманитарный штаб взаимопомощи. Участникам специальной военной операции (СВО) неравнодушные люди передают продукты питания, обмундирование, праздничные открытки и другое. Многие становятся донорами – в военное время каждая капля крови нелишняя.

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