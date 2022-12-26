В Мариуполе после масштабной реконструкции открыли школу №27

В Мариуполе восстановили школу на 17-м микрорайоне. Фото: ТГ/Иващенко

Школа №27 в Мариуполе порадовала после глубокой реконструкции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

В Мариуполе восстановили школу на 17-м микрорайоне. Фото: ТГ/Иващенко

Он отметил, что для того, чтобы сдать ее как можно быстрее, строители трудились здесь круглосуточно. Сегодня руководитель Республики вместе с министром строительства и ЖКХ Российской Федерации Иреком Файзуллиным и городскими властями торжественно открыли восстановленный объект.

В Мариуполе восстановили школу на 17-м микрорайоне. Фото: ТГ/Иващенко

Масштабы реконструкции здания действительно впечатляют - специалисты АО ГК «ЕКС» из голого каркаса возвели современное комфортное учебное заведение. Они капитально отремонтировали полы, стены и кровлю помещений, заменили все коммуникации. Преобразился и фасад школы - его утеплили и покрыли высококачественным отделочным материалом.

Кроме того, подрядчики позаботились о полноценном питании учеников, укомплектовав школьный пищеблок необходимым оборудованием.

В Мариуполе восстановили школу на 17-м микрорайоне. Фото: ТГ/Иващенко

- А от московских благотворителей школа получила 14 ноутбуков. Еще 16 компьютеров и 16 ноутбуков, оргтехника и спортинвентарь поступили в учебное заведение по программе закупок, - рассказал мэр Мариуполя Константин Иващенко.

В Мариуполе восстановили школу на 17-м микрорайоне. Фото: ТГ/Иващенко

Сообщается также, что на территории ОШ №27 завершают строительство нового современного стадиона. После зимних каникул к полноценным занятиям в такой суперсовременной школе приступят порядка 600 учеников.

В Мариуполе восстановили школу на 17-м микрорайоне. Фото: ТГ/Иващенко

Тем временем масштабные восстановительные работы ведутся как в самом Мариуполе, так и в освобожденной ранее Волновахе. Вместе с руководством Минстроя РФ Денис Пушилин посетил возведенные и восстановленные объекты в этих городах, вручив новоселам ключи от квартир.

- И везде слышали искренние слова благодарности в адрес строителей, - отметил он.

По словам Пушилина, Волноваха скоро получит фактически новый Дворец культуры имени Владимира Жоги - там уже заканчивается капитальный ремонт.

- Минстрой России проводит колоссальную координационную работу, справляясь со сложнейшими задачами. Мы теперь видим, как можно строить - и хорошо, и быстро. Я уверен, что все наши города, разрушенные украинским режимом, будут восстановлены, - заявил лидер Донецкой Народной Республики.

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