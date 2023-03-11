В ЛНР за неделю выдали жителям 1 000 полисов медстрахования

Такой показатель - это еще и результат командной работы федеральной и республиканской властей. Фото: ТГ/Лантратова

За первую неделю работы территориальный Фонд обязательного медицинского страхования в Луганской Народной Республике выдал жителям тысячу полисов медстрахования. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сенатор РФ от Республики Дарья Лантратова.

- Сегодня же вручила тысячный полис ОМС. Тысяча полисов - за неделю работы! Спасибо сотрудникам Фонда обязательного медицинского страхования за такую оперативную работу и неравнодушие, - отметила она.

По словам Лантратовой, такой показатель - это еще и результат командной работы федеральной и республиканской властей. Теперь застрахованные жители ЛНР смогут получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории своей большой страны – России.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР начнут оформлять полисы медстрахования в местных отделениях МФЦ. Такая услуга появится в отделениях со второй половины марта.

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