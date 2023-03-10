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НовостиПолитика10 марта 2023 20:30

В ЛНР начнут оформлять полисы медстрахования в местных отделениях МФЦ

Такая услуга появится в отделениях во второй половине марта
Виктория ПОДАРОВА
МФЦ ЛНР и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) подписали соглашение о сотрудничества. Фото: ЛИЦ

МФЦ ЛНР и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) подписали соглашение о сотрудничества. Фото: ЛИЦ

Со второй половины марта 2023 года оформить полис обязательного медицинского страхования можно будет в местных отделениях МФЦ Луганской Народной Республики. Для этого сотрудники многофункциональных центров пройдут специальное обучение. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МФЦ в Республике Виталий Седых.

— Сегодня состоялось подписание соглашения между МФЦ ЛНР и подразделением фонда обязательного медицинского страхования по оформлению полисов и выбора страховой медицинской организации. Уже во второй половины марта планируется начать оказание этих услуг уже непосредственно через местные отделения, — рассказал Седых.

Для оформления полиса заявителю необходимо иметь при себе паспорт РФ и СНИЛС. В случае если в паспорте России отсутствует прописка, то заявителю также необходимо предоставить паспорт ЛНР. Оформить полис ОМС можно будет в любом отделении центра.

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