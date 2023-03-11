В ДНР готовятся к открытию школьных медиацентров и центров детских инициатив

В Республике содействуют дополнительному образованию школьников. Фото: ТГ/Колударова

В ДНР хотят открыть школьные медиацентры и центры детских инициатив. О таких планах сообщила в своем телеграм-канале министр образования и науки Республики Ольга Колударова.

Она отметила, что половина всех школьников региона заняты сейчас дополнительным образованием. Для детей работают спортивные клубы и вокальные коллективы, школьные театры и музеи. По словам чиновницы, в следующем году процент учеников, которые задействованы в дополнительных занятиях, планируют увеличить до 75 процентов.

- Мы стремимся создавать все условия для того, чтобы у наших детей был полезный и увлекательный досуг, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе и реализовать свой творческий потенциал, - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике к 2024 году в каждой школе будут организованы детские театры. Их созданием и развитием совместно займутся Министерство образования и науки и Министерство культуры региона.

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