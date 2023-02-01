Молодежь в ДНР сформирует свое правительство

Виталий Хоценко (второй слева в нижнем ряду) считает, что молодежь в Республике отличная. Фото: Скриншот видео «1-й Республиканский»

Молодежь в ДНР получила новые возможности для самореализации. Причем на самом высоком – правительственном уровне. В Республике будет создано Молодежное правительство. Об этом стало известно на встрече председателя Правительства Виталия Хоценко с участниками «Движения первых» и Республиканского совета старшеклассников, который действует при Министерстве образования и науки ДНР, активистами ученического самоуправления и победителями олимпиад.

«БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬСЯ РАЗ В КВАРТАЛ»

Заместитель председателя Республиканского совета старшеклассников Анастасия Бутовская поинтересовалась у главы Правительства, в какой помощи молодежи нуждается власть. И задала еще более острый вопрос.

- Какие полномочия вы бы могли делегировать представителям молодежной организации? – спросила активистка.

- Эта работа уже началась. Вы сами сказали, что являетесь заместителем председателя совета старшеклассников. Раньше не было такого совещательного координационного органа. Теперь он появился. Обратная связь уже происходит. Плюс у вашей организации есть собственный телеграм-канал для продвижения. Все лучшие идеи, которые выдаются молодежью, используются в повседневной деятельности Правительства, - рассказал Виталий Хоценко.

Он отметил, что в РФ давно действуют различные инициативы. Такие, как молодежные правительства и молодежные парламенты.

Анастасия Бутовская поинтересовалась у главы Правительства, в какой помощи молодежи нуждается власть. Фото: Скриншот видео «1-й Республиканский»

Кстати, в ДНР Молодежный парламент существует с апреля 2019 года. В его составе 50 депутатов в возрасте от 18 до 35 лет. Уже дважды проводились выборы.

- Мы пойдем дальше – будем создавать молодежные общественные советы при министерствах. Я предлагаю сформировать Молодежное правительство. Будем раз в квартал встречаться взрослым составом Правительства и молодежным, - объявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что молодежь в Республике отличная, а ДНР — это территория возможностей.

Анастасия Бутовская поделилась своими впечатлениями о встрече.

- Все было очень интересно для нас. Есть вопросы, которые мы не можем решить сами. У нас мало опыта. Очень важно, когда люди, которые достигли каких-то вершин, делятся, как решить проблемы, куда идти, как правильно сделать, - сказала девушка.

МАРАФОН «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»

На встрече с активистами Виталий Хоценко сообщил, что Президент России придает огромное значение поддержке молодежных инициатив. В частности, Владимир Путин возглавил Наблюдательный совет «Движения первых».

В Снежном открылось первое в Республике первичное отделение РДДМ. Фото: РДДМ «Движение первых»

В апреле 2022 года Президент России поддержал идею создания в стране добровольного, самоуправляемого общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Уже 14 июля был подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи».

На прошедшем в середине декабря в Москве первом съезде РДДМ делегаты из 89 субъектов РФ выбрали название организации - «Движение первых». Она объединяет все молодежные организации и движения страны.

В ДНР региональный совет «Движения первых» возглавил председатель Молодежного парламента Республики Денис Чернобай. В Москве делегация ДНР состояла из активистов организаций «Молодая республика», «Большая перемена», «Юнармия» и «Российское движение школьников».

В ДНР региональный совет «Движения первых» возглавил председатель Молодежного парламента Республики Денис Чернобай. Фото: РДДМ «Движение первых»

А 29 декабря в школе № 8 города Снежное открылось первое в Республике первичное отделение РДДМ. На собрании Денис Чернобай рассказал об участии в съезде «Движения первых», ознакомил с миссией, целями, задачами и манифестом движения.

В работе съезда в Москве принимала участие и ученица 11-го класса школы № 8 Екатерина Прокопчук.

- «Движение первых» - это про что-то большее. Это про то, чтобы объединить всю молодежь, - сказала Екатерина.

С каждым днем в «Движении первых» все больше участников. К концу января от школьников и студентов ДНР поступило двести заявок на открытие первичных ячеек.

«Свой мир мы строим сами», — эти слова прозвучали из уст школьников на открытии «первички» в Шахтерске. Ребята заряжены, мотивированы, полны новых идей и готовы их реализовывать.

А 27 января в Республике стартовал марафон открытия первичных отделений. Ожидается, что на базе школ и СПО появятся новые ячейки в Мариуполе, Донецке, Харцызске и в других городах ДНР.

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