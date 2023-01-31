Строительство нового водовода в ДНР от реки Дон идет днем и ночью

Территория, где пройдет водовод, обследуется. Фото: ВСК

Новый водовод, который наполнит канал «Северский Донец-Донбасс» донской водой, строится круглые сутки. Но перед тем, как строители пригонят свою технику и начнут укладку труб, территорию должны проверить саперы.

- При отступлении в 2014 году украинские боевики минировали поля и дороги, оставили после себя множество неразорвавшихся боеприпасов. Их нужно обезвредить, - сообщает МЧС.

Кроме того, на полях и в лесопосадках остались крупные осколки снарядов, мин, которые могут вывести из строя строительную технику, поэтому их также нужно собрать.

Строительство в разгаре. Фото: ВСК

Масштаб проводимых строительных работ на водоводе виден каждому.

- Темпы поражают, - говорит дончанин Никита, который на днях ездил в Ростов и обратно. - Беспрерывным потоком идут большегрузные автомобили, везут трубы, строительную технику и т.п. Работы ведутся и на территории ДНР. Все проезжающие только это и обсуждают, восхищаются грандиозным строительством.

Раскопки принесли интересные находки. Фото: ВСК

В Ростовской области на трассе будущего водовода работают археологи. В зоне прохождения трубопровода находится несколько археологических памятников - некрополь Танаис и могильник Едуш.

Раскопки принесли интересные находки. Фото: ВСК

Раскопки, изучение и консервирование памятников идет быстрыми темпами, чтобы строительство не привело к утрате археологических артефактов. Так принято делать во всем мире и этой практики придерживаются и при создании нового водовода для ДНР.

- Археологи уже обнаружили монету статер, которая относится к III веку нашей эры, сделали множество менее значимых находок. Часть артефактов после изучения будет представлена в музеях и научных экспозициях, - рассказали в Военно-строительной компании РФ.

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