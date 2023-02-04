Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 5:48

В ДНР при каждой школе появится детский театр

Театральные коллективы создадут в учебных заведениях до конца года
Ирина ДМИТРИЕВА
Планируется сотрудничество таких студий с ведущими театрами Республики. Фото: ТГ/Колударова

Планируется сотрудничество таких студий с ведущими театрами Республики. Фото: ТГ/Колударова

В ДНР к 2024 году в каждой школе будут организованы детские театры. Их созданием и развитием совместно займутся Министерство образования и науки и Министерство культуры региона. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава Минобрнауки Республики Ольга Колударова.

- В школах Республики создано 114 театральных коллективов, которые зарегистрированы во Всероссийском реестре школьных театров. До конца года они появятся в каждой школе, - проинформировала она.

Министр уточнила, что план работы по развитию школьных театров она подписала вместе с Министром культуры ДНР Михаилом Желтяковым. По словам Колударовой, планируется сотрудничество таких кружков с ведущими театрами Республики.

- Уверена, что театральные студии объединят ребят интересной творческой деятельностью, помогут решать воспитательные задачи в привлекательной для школьников форме, - отметила она.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Молодежь в ДНР сформирует свое правительство

Молодежное движение Республики получило новые возможности для самореализации (подробнее)