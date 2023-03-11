ВСУ перебросили под Лисичанск около 100 мобилизованных солдат без спецподготовки

Военнослужащих отправили в зону боевых действий практически сразу после мобилизации. Фото: соцсети

Украинское командование перебросило в район поселка городского типа Белогоровка под Лисичанском около 100 мобилизованных солдат, которые не прошли специальную подготовку. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

- Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка 100 свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации, - заявил он.

По словам офицера, примечательным является тот факт, что по заверениям сотрудников украинских военкоматов, этих солдат везли из Днепропетровска якобы на полигон для обучения. Однако реальное свое местоположение мобилизованные узнали уже после прибытия на передовую.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дезертиры пытаются скрыться от командиров в районе южнее Кременной. На Купянском направлении в это время киевские силовики активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

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