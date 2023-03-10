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НовостиПолитика10 марта 2023 5:21

ВСУ при отступлении перестали эвакуировать своих раненых и погибших солдат в районе Кременной

Нередко они оставляют на поле боя даже тех сослуживцев, которых можно было спасти
Ирина ДМИТРИЕВА
Военнослужащие вооруженных формирований Украины при отступлении сейчас в основном отходят «налегке». Фото: соцсети

Военнослужащие вооруженных формирований Украины при отступлении сейчас в основном отходят «налегке». Фото: соцсети

Украинские боевики перестали эвакуировать своих раненых и погибших сослуживцев в районе Кременной. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что в ходе наступательных действий военнослужащие российских войск начали обнаруживать в кременских лесах большое количество тел украинских боевиков.

- При огневом контакте и ближних боях отмечается, что военнослужащие вооруженных формирований Украины при отступлении сейчас в основном отходят «налегке», нередко оставляя даже раненых, которых можно было спасти, - отметил подполковник.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ не успевают вывозить тела погибших солдат с мест боев. Жители сел в Сватовском и Кременском районах жалуются на появившийся характерный запах, который начал доноситься с лесополос и руин домов.

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