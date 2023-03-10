ВСУ выпустили по двум районам Донецка 20 ракет из РСЗО

Информация о жертвах и разрушениях сейчас уточняется. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня днем украинские войска нанесли несколько массированных ракетных ударов по Донецку, выпустив в его направлении 20 снарядов из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под огонь противника попали Куйбышевский и Кировский районы города. Обстрел начался в 12:25 и велся военными ВСУ из временно подконтрольного им населенного пункта Карловка.

Информация о жертвах и разрушениях сейчас уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала суток украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и окрестности Горловки. Огонь велся противником из 155-мм артиллерии натовского образца. По сообщениям местных властей, в Горловке повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод и линии электропередачи. Данных о пострадавших не поступало.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

8 марта в Донецке ВСУ ранили семь мирных жителей, в том числе двух детей и женщину

Украинские боевики не прекращают вести огонь по мирным кварталам столицы (подробнее)