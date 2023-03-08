8 марта в Донецке ВСУ ранили семь мирных жителей, в том числе двух детей и женщину

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Семь мирных жителей ранены в Донецке в результате обстрелов украинской армии в Международный женский день.

По данным СЦКК, в Пролетарском районе на улице Земнухова ранены два мальчика 2009 и 2011 годов рождения, а также мужчина 1981 г. р. В Киевском районе на улице Коцюбинского пострадала женщина 1953 г. р. и двое мужчин 1954 и 1972 годов рождения, а на улице Байдукова - женщина 1962 г.р.

Последствия обстрелов Донецка 8 марта 2023 года. Фото: СЦКК ДНР

Последствия обстрелов Донецка 8 марта 2023 года. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты установили, что противник вел огонь из реактивной системы залпового огня калибром 122 миллиметра со своих позиций в Красногоровке. Боевики использовали фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километров дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии. Эти снаряды Киеву передали страны НАТО.

Последствия обстрелов Донецка 8 марта 2023 года. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ для обстрела жилых кварталов применяли и артиллерию калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

Последствия обстрелов Донецка 8 марта 2023 года. Фото: СЦКК ДНР

Напомним, что 8 марта под огнем украинских боевиков оказались Петровский, Киевский и Пролетарский районы. Были повреждены жилые частные дома, а также Детский социальный центр, где в момент обстрела находилось 28 детей.

Последствия обстрелов Донецка 8 марта 2023 года. Фото: СЦКК ДНР

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