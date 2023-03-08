Пели песни о любви и дарили открытки: Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища поздравили женщин с 8 марта

Курсанты раздавали всем женщинам поздравительные открытки от Дениса Пушилина. Фото: скриншот с видео: ОД «Донецкая Республика»

Накануне 8 Марта курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ) провели для женщин поздравительный флэш-моб. Они пели песни о любви, дарили открытки и говорили теплые слова женщинам Донецка.

На нулевом этаже торгового центра «Золотое Кольцо» в столице ДНР один из сотрудников ДонВОКУ исполнял популярные песни о любви. Курсанты в это время раздавали всем женщинам поздравительные открытки от врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

Дончанки восприняли флэш-моб на ура!

- Приятно, что наши мальчики сегодня нашли время и устроили здесь небольшой праздник для всех. Спасибо им за это и, главное, берегите себя, - сказала посетительница «Золотого Кольца» Елена.

Курсанты раздавали всем женщинам поздравительные открытки от Дениса Пушилина. Фото: скриншот с видео: ОД «Донецкая Республика»

Флэш-моб организован с участием Общественного Движения «Донецкая Республика», при поддержке Единой России.

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