Снова будут белуги и осетры: В Азовском море возродят рыболовство

Вечерами у морских берегов собираются любители порыбачить Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Властями России сформирована межведомственная рабочая группа по развитию рыболовства в Азовском море. Об этом заявил в эфире телеканала «Оплот» временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Есть поддержка со стороны президента – мы вышли с инициативой вернуть тот потенциал, который был полностью загублен… Основной составляющей – это нарушение экологических норм, это опять-таки пресловутый завод «Азовсталь»… До этого периода в Азовском море добывалось до 50 процентов всей промысловой рыбы всего СССР, - отметил Пушилин.

По словам руководителя Республики, сейчас разрабатывается проект по восстановлению рыболовства, причем новые технологии, по предварительной оценке, позволят превысить показатели советского времени.

- Это долгосрочный, стратегический проект… Эта работа уже началась. Мы увидим результаты через пять, через 10, через 15, через 20 лет. Представляете, сколько это губилось, а теперь нужно все это восстановить. Но все для этого есть. Тем более сейчас Азовское море – это внутреннее российское море, — заявил врио главы Республики.

В проекте будут участвовать не только Донецкая Народная Республика, а все российские регионы, расположенные на берегу моря. По словам Пушилина, если проект будет развиваться по плану, то уже через 12 лет прибыль от рыболовства может превысить прибыть от всей угольной и металлургической отрасли.

- Если брать сухие цифры, конечно, в очень широком приближении, то лет через 12, если все согласно плану действий будет происходить, то прибыль от реализации данного проекта – это от всего Азовского моря – может превысить прибыть от всей угольной и металлургической отрасли, - заявил Пушилин.

У каждого были запасы черной икры

Многие местные жители вспоминают времена, когда в Азовском море водилось очень много рыбы. Сейчас большинства видов нет. Руководитель поселковой администрации Седово Владимир Степура в одном из интервью «Комсомолке» рассказал, что раньше это было самое зарыбленное море, а сейчас остались, в основном, тюлька, бычок и пиленгас.

Вечерами у морских берегов собираются любители порыбачить Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Мой отец работал в рыбном цехе. Однажды к ним привезли белугу, которая весила полтонны. Было шесть или восемь ведер черной икры. Ее выловили здесь. Раньше икры было очень много, - вспоминает Владимир Константинович. - Черную икру солили по старому методу. Делали солевой раствор, чтобы в нем плавала картошина или яйцо. Туда засыпали икру и мешали до тех пор, пока она не начинала биться об стенки, как горох. Это длилось минут пять-десять. Потом подвязывали марлю и подвешивали стекать, а после оставляли под прессом. Готовую икру резали, как сырную головку.

- Черную икру любили или тогда ее так не ценили?

- Моя бабушка рассказывала, что в ее молодости в поселок возили масло, молоко, овощи и меняли все это на рыбу. Она говорила, что за черную икру не давали даже глечик молока. Ее никто не хотел брать. Было и такое, что икра была, а хлеба не было. Это потом ее распробовали. Спустя годы икра стоила 50 рублей за баночку, когда зарплата была 130 рублей. После развала Советского Союза рыбу начали вылавливать в больших объемах и многие виды просто исчезли.

Жители прибрежной линии, которые долгие годы мечтали о том, чтобы рыболовство было возрождено, считают, что после зарыбления нужно запретить рыбалку на год-два. А возможно, и на несколько лет. Иначе одни рыбу выпустят, а другие ее словят.

В Азовском море добывалось до 50 процентов всей промысловой рыбы всего СССР

Из истории

К концу 70-х и в 80-х годов прошлого столетия на Азовском море семь рыбоводных заводов каждый год выпускали около 33-35 миллионов экземпляров мальков осетровых, средней навеской 2.5 грамма. Это позитивно сказывалось на запасе ценных рыб в Азовском море. К концу 80-х годов был отмечен рост численности и биомассы осетровых рыб. Стадо осетровых увеличилось до 17 миллионов особей. Тогда же экспорт черной икры обеспечивал львиную долю валютных поступлений в госбюджет Советского Союза.

Однако в начале 90-х годов прошлого столетия осетровым рыбам был нанесен мощный ущерб - это неучтенный вылов, браконьерство. Также, негативно влияли загрязнения вследствие производственной деятельности заводов-гигантов Мариуполя – «Азовстали» и имени Ильича. Возникал дефицит кислорода, происходило ухудшение кормовой базы рыб, что сопровождалось естественной смертностью.

Абсолютная общая численность осетра, по данным научных учетных съемок, в 2009 году по сравнению с 1988 годом, когда ее максимальная величина составляла 14120 тысяч экземпляров за указанный период сократилась до 226 тысяч экземпляров, что составляет всего 1,9 процента от объема 1988 года. Численность севрюги с 1988 до 2007 года снизилась соответственно с 33960 тысяч экземпляров до 8 тысяч экземпляров, что составило всего лишь 0,23 процента от величины в 1988 году.

На Белосарайской косе (побережье Азовского моря) был установлен памятник Осетру, который напоминает проходящим мимо о том, что раньше это была одна из самых распространённых рыб Азовского моря. Многие надеются, что вскоре вновь будет так.

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