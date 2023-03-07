«Единый заказчик» отремонтирует в Мариуполе более 1700 домов

В Мариуполе восстановят поврежденные здания, а также построят новые дома и соцобъекты

1729 многоквартирных домов отремонтируют в Мариуполе до конца года под контролем компании «Единый заказчик в сфере строительства». Специалисты обновят крышу, заменят окна, отремонтируют фасады и инженерные сети. Работа на части объектов уже началась. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— До конца года в Мариуполе будет отремонтировано и восстановлено 1729 многоквартирных жилых домов. Ремонтно-восстановительные и строительные работы уже ведутся на всех жилых объектах города, заказчиком по восстановлению которых выступает ППК «Единый заказчик». В первую очередь на объектах осуществляются работы по закрытию теплового контура – это ремонт кровли, монтаж новых окон, дверей и систем отопления, — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что к 1 марта строители уже восстановили тепловой контур в более чем 1511 многоквартирных домах Мариуполя.

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