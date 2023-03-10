ВСУ с начала суток обстреляли Донецк, Макеевку и окрестности Горловки

К этому времени по населенным пунктам ДНР выпущены более двух десятков боеприпасов. Фото: ДНР онлайн

С начала суток украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и окрестности Горловки. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что огонь велся противником из 155-мм артиллерии натовского образца. К этому времени по населенным пунктам ДНР были выпущены более двух десятков боеприпасов. По сообщениям местных властей, в Горловке повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод и линии электропередачи. Данных о пострадавших не поступало.

В целом за прошедшие ВСУ открывали огонь по территории Республики тринадцать раз, выпустив в ее направлении 46 боеприпасов из РСЗО «Himars» и ствольной артиллерии. Под ударами оказались Донецк, Горловка и Волноваха. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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