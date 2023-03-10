Предприятие производит кабели, электрические проводники и шнуры для различных сфер применения. Фото: t.me/novosti_makeevka

Филиалы и склады Макеевского кабельного завода появились в трех регионах России. Об этом сообщили ДАН в администрации города Макеевка.

Там отметили, что предприятие производит кабели, электрические проводники и шнуры для различных сфер применения.

- Завод усиливает свой торговый потенциал и открыл филиалы и склады в Ростове-на-Дону, Одинцово, Санкт-Петербурге, Волоколамске, - рассказали в мэрии.

Как в свою очередь отметила замдиректора МКЗ Елена Козакова, филиалы и склады предприятия были открыты в прошлом году. Помимо уже указанных, филиал без наличия склада имеется у завода в городе Нижний Новгород.

- Мы позиционируем себя, как промышленная группа, поэтому стремимся к расширению возможностей сбыта продукции, - сказала Козакова.

Напомним, ранее в ДНР озвучивали, какие товары поставляют в Ростовскую область и обратно. В настоящее время среди ввозимой в соседнюю область продукции преобладают черные металлы, топливо, электрические машины и оборудование.

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