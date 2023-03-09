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НовостиПолитика9 марта 2023 14:57

В ДНР утвердили перечень горных предприятий, приравненных к ликвидированным

Это даст возможность работникам предприятий получать компенсацию на покупку угля
Виктория ПОДАРОВА
Виталий Хоценко добавил, что это важное решение было принято на заседании Правительства

Виталий Хоценко добавил, что это важное решение было принято на заседании Правительства

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике утвердили перечень горных предприятий в госсобственности, которые приравняли к ликвидированным. Бывшие работники таких предприятий, а также члены их семей смогут получать компенсацию на приобретение твердого топлива (угля). Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Это даст возможность гражданам, которые многие годы работали на угледобывающих предприятиях, расположенных в Дзержинске, Доброполье и других населенных пунктах на временно оккупированных Украиной территориях, и проживающих на сегодняшний день в Республике, получать компенсационные выплаты на приобретение твердого топлива (угля), — отметил Хоценко.

Председатель Правительства Республики подчеркнул, что такая мера государственной поддержки распространяется на неработающих пенсионеров, вдов, членов семей погибших на производстве и инвалидов этих горных предприятий.

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