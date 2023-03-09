В ДНР утвердили перечень горных предприятий, приравненных к ликвидированным

Виталий Хоценко добавил, что это важное решение было принято на заседании Правительства Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике утвердили перечень горных предприятий в госсобственности, которые приравняли к ликвидированным. Бывшие работники таких предприятий, а также члены их семей смогут получать компенсацию на приобретение твердого топлива (угля). Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Это даст возможность гражданам, которые многие годы работали на угледобывающих предприятиях, расположенных в Дзержинске, Доброполье и других населенных пунктах на временно оккупированных Украиной территориях, и проживающих на сегодняшний день в Республике, получать компенсационные выплаты на приобретение твердого топлива (угля), — отметил Хоценко.

Председатель Правительства Республики подчеркнул, что такая мера государственной поддержки распространяется на неработающих пенсионеров, вдов, членов семей погибших на производстве и инвалидов этих горных предприятий.

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