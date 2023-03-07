Стало известно, какие товары поставляют из ДНР в Ростовскую область и обратно

Предприятия ДНР поставляют в Ростовскую область преимущественно металлы, топливо, электромашины и оборудование. Фото: сайт Главы ДНР

В правительстве Ростовской области рассказали журналистам ДАН, какие товары преимущественно поставляются в регион из соседней Донецкой Народной Республики.

- В настоящее время в структуре ввозимых из ДНР в Ростовскую область товаров преобладают черные металлы, топливо минеральное и нефтепродукты, электрические машины и оборудование, злаки и масличные семена, - пояснили там.

В свою очередь, Ростов-на-Дону поставляет в Донецк товары молочного производства, готовые мясные продукты, фармацевтические товары, пластмассы, а также изделия из них.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР заключат соглашение о сотрудничестве с Ростовской областью. Проект договора между регионами уже разработан и будет подписан в ближайшее время. Стороны намерены наладить всестороннее сотрудничество в сферах промышленности, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования и культуры. Кроме того, окажут содействие друг другу в развитии малого и среднего бизнеса, производстве сельхозпродукции.

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