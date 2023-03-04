В ДНР рассмотрят перспективы развития рыбохозяйственной отрасли

Эксперты разберутся в том, что необходимо в первую очередь для восстановления и развития аквакультуры Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР оценят перспективы развития рыбохозяйственной отрасли. Помощь в этом окажут специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, которые займутся разработкой программы развития рыбохозяйственного потенциала Республики. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе института.

Там уточнили, что экспертам предстоит определить состояние морской акватории региона, а также оценить ущерб от боевых действий и резервы внутренних вод. Это позволить узнать, каковы резервы рыбной отрасли на местных водных объектах, и что нужно сделать для восстановления и развития водных биоресурсов.

- Оценка ущерба - это не простой вопрос и в методической, и в практической реализации. Полагаем, что это должно стать одним из разделов программы по исследованию состояния рыбохозяйственной инфраструктуры и должно проводится в тесном взаимодействии с органами власти региона, - отметили специалисты института.

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