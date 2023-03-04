В ДНР заключат соглашение о сотрудничестве с Ростовской областью

Соседние регионы хотят наладить всестороннее сотрудничество в различных сферах жизнедеятельности Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти Донецкой Народной Республики планируют подписать соглашение о сотрудничестве с соседним регионом России. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на Правительство Ростовской области.

- Разработан проект документа о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой. Подписание соглашения планируется осуществить в ближайшее время, - рассказали там.

Уточняется, что стороны хотят наладить всестороннее сотрудничество в сферах промышленности, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования и культуры. Кроме того, окажут содействие друг другу в развитии малого и среднего бизнеса, производстве сельхозпродукции.

Отметим, что в феврале подобное соглашение было заключено между Ростовской областью и Луганской Народной Республикой. В рамках совместной работы они будут вести сотрудничество по самым различным направлениям - начиная от восстановления коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры до развития торговли, экономики, сферы здравоохранения и т.д.

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