В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса

На заседании Правительства решили создать в Республике Фонда поддержки малого и среднего бизнеса. Фото: ТГ Хоценко о важном

На заседании Правительства ДНР принято решение о создании в Республике Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, а также Микрофинансовой компании. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Виталий Хоценко.

- Функции и полномочия учредителя этих автономных некоммерческих организаций будет осуществлять региональное Министерство экономического развития. У Фонда будет много задач, но все они так или иначе сводятся к главной – создать в Республике комфортную деловую среду и благоприятные условия для открытия и ведения бизнеса, - заявил Виталий Хоценко.

На базе Фонда планируется организация центров «Мой бизнес».

- Здесь наши предприниматели смогут получить широкий спектр услуг: от различных консультаций, в том числе по налоговой и бухгалтерской отчетности, повышению предпринимательской грамотности и ориентированию в российском законодательстве до предоставления гарантий по полученным микрокредитам и микрозаймам, - добавил премьер.

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