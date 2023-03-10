В ДНР около 640 тысяч жителей получили российские паспорта

В Республике с 13 марта откроются дополнительные пункты приема документов и выдачи российских паспортов. Фото: МВД ДНР
Число российских паспортов, выданных жителям ДНР, приблизилось к 640 тысячам. Об этом сообщили ДАН в Миграционной службе Министерства внутренних дел Республики.
- Всего выдано паспортов 639 856. После 30 сентября 2022 года - дня вступления ДНР в состав России - 185 356, - заявили в ведомстве.
Уточним, что на начало февраля по данным Миграционной службы число выданных в Республике российских паспортов составило около 553 000. Чуть более чем за месяц жителям выдали еще более 86 000 паспортов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике с 13 марта откроются дополнительные пункты приема документов и выдачи российских паспортов. Четыре из них появятся в Донецке, и по одному - в Горловке и Ясиноватой.
Дополнительные пункты выдачи паспортов заработают в Донецке на улице Любавина, 4, Щорса 104, Куйбышева, 126 и Петровского 252. В Горловке отделение появится по адресу проспект Ленина, 237, а в Ясиноватой - на улице Октябрьской, 135а.
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