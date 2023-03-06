С 13 марта в ДНР откроются шесть пунктов выдачи российских паспортов

Документ на российский паспорт планируют также принимать в отделениях «Почты Донбасса» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Донецкой Народной Республике с 13 марта откроются дополнительные пункты приема документов и выдачи российских паспортов. Четыре из них появятся в Донецке, и по одному — в Горловке и Ясиноватой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

— Дополнительные пункты выдаяи паспортов заработают в Донецке на улице Любавина, 4, Щорса 104, Куйбышева, 126 и Петровского 252. В Горловке отделение появится по адресу проспект Ленина, 237, а в Ясиноватой — на улице Октябрьской, 135а, — отметили в пресс-службе.

В администрации Главы добавили, что в ближайшее время новые пункты приема заявлений на российский паспорт также откроются в отделениях «Почты Донбасса» и МФЦ.

Напомним, что всего в Республике работают 32 пункта выдачи российских паспортов. Они есть в Донецке, Ясиноватой, Горловке, Торезе, Харцызске, Мариуполе и других населенных пунктах ДНР.

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