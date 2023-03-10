В МВД ЛНР обнародовали образцы перевода документов для оформления российского паспорта

С полным перечнем подразделений, занимающихся выдачей российских паспортов, можно ознакомиться на сайте МВД Республики Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жителям ЛНР предоставили образцы перевода документов, необходимых при подаче заявления о выдаче российского паспорта. Соответствующую информацию обнародовало Министерство внутренних дел Республики.

В ведомстве отметили, что осуществить перевод с украинского языка на русский можно собственноручно.

- Обращаем внимание, что при подаче заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации граждане могут осуществить перевод документов с украинского на русский язык собственноручно разборчивым почерком либо машинописным способом, - заявили там.

В министерстве подчеркнули, что нотариально заверять перевод не требуется. Образцы перевода документов на паспорт РФ можно скачать на официальном сайте МВД ЛНР или же в ведомственном телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР организовали выездные приемы документов на получение паспорта РФ. Процесс паспортизации граждан оптимизировали с помощью передвижного пункта.

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