МФЦ ДНР приняли 180 заявлений на замену паспорта

Подать заявление на замену паспорта можно в 27 отделений МФЦ. Фото: минюст ДНР

Отделения многофункционального центра в Донецкой Народной Республике приняли уже более 150 заявлений на замену паспорта Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции ДНР.

— МФЦ приняли 184 заявления на замену паспорта, — отметили в ведомстве.

Напомним, что российский паспорт необходимо менять при достижении 18 и 40 лет, а также в случае изменения персональных данных.

Напомним, что на территории Донецкой Народной Республики работают уже 27 отделений МФЦ, в которых можно получить 24 госуслуги. Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что власти планируют постепенно увеличить количество отделений, работающих в режиме «единого окна», и перечень их услуг.

Тем временем в Донецкой Народной Республике анонсировали выдачу российских паспортов в местных отделениях МФЦ. В них же оборудуют места для принятия присяги.

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