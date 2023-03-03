В ЛНР организовали выездные приемы документов на получение паспорта РФ

В Республике наладили процесс паспортизации жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Фото: МВД ЛНР

В Луганской Народной Республике наладили процесс паспортизации жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Для их удобства были организованы выездные приемы документов на получение паспорта РФ и его выдачи с помощью передвижного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.

Как пояснили в ведомстве, передвижной пункт оборудован всем необходимым - на борту автомобиля находятся QR-коды с ссылками перехода на сайт для записи в электронную очередь, а также на перечень документов, необходимых для подачи заявления о выдаче российского паспорта.

Передвижной пункт оборудован всем необходимым. Фото: МВД ЛНР

Как отметили в министерстве, первые выездные приемы заявлений уже прошли в двух отдаленных населенных пунктах Станично-Луганского района Республики.

- Несмотря на сильные морозы, граждане пришли с самого утра с желанием подать заявления для получения заветного документа. Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по ЛНР помогают маломобильным жителям, а также оказывают консультативную помощь гражданам, которые собрали неполный пакет документов. На прием заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации уходит не более 15 минут, - рассказали в ведомстве.

Несмотря на морозы, жители пришли с самого утра с желанием подать заявления для получения заветного документа. Фото: МВД ЛНР

Сообщается также, что выездные приемы стартовали с 24 февраля и будут проведены во всех отдаленных населенных пунктах Луганщины.

- Всего на территории республики открыто 20 пунктов приема документов и выдачи паспортов: 19 стационарных и теперь один мобильный, - уточнили в МВД ЛНР.

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