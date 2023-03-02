Документы на российские паспорта будут принимать в отделениях «Почты Донбасса»

Для удобства граждан откроются дополнительные пункты приема документов. Фото: МВД ДНР

С 13 марта на территории Донецкой Народной Республики возобновляется прием документов и выдача паспортов гражданина Российской Федерации в следующих территориальных подразделениях Миграционной службы:

СМС Ворошиловского РО полиции г. Донецка: ул. Любавина, 4;

СМС Куйбышевского РО полиции г. Донецка: ул. Куйбышева, 126;

СМС Киевского РО полиции г. Донецка: ул. Щорса, 104;

СМС Петровского РО полиции г. Донецка: ул. Петровского, 252;

СМС Никитовского РО полиции г. Горловки: пр. Ленина, 237;

СМС Ясиноватского ГО полиции: ул. Октябрьская, 135а.

Также запланировано открытие дополнительных пунктов приема заявлений о выдаче и замене паспорта гражданина РФ, размещенных на площадках МФЦ и отделений «Почты Донбасса».

Информация об адресах будет доведена до сведения жителей Республики посредством официальных информационных ресурсов Министерства внутренних дел по ДНР. Актуальный список пунктов приема документов Миграционной службы размещен на официальном сайте ведомства.

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