В ДНР в прошедшие сутки полицейские десятки раз выезжали на вызовы

В минувшие сутки в ДНР было совершено 19 убийств и 26 фактов причинения телесных повреждений. Фото: МВД ДНР

В дежурную часть Докучаевского горотдела полиции поступило сообщение об оказании медпомощи горожанке, доставленной в больницу с травмой головы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

- Стражи порядка по «горячим следам» установили и задержали злоумышленника, действия которого подпадают под санкции статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

По данным главка, за минувшие сутки на территории Республики сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали 57 сообщений о преступлениях, в том числе 19 убийств, 26 фактов причинения телесных повреждений и 6 случаев умышленного повреждения имущества, которые произошли из-за действий ВСУ.

Также стражи порядка зафиксировали 1 факт причинения тяжких телесных повреждений, 4 угона и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

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