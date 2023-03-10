В ДНР откроют первый педагогический университет

Новый вуз появится на базе Горловского института иностранных языков Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ДНР откроют новый университет. Такую информацию обнародовали во время прошедшего в Донецке торжественного открытия Года педагога и наставника.

Напомним, в целях безопасности мероприятие прошло в онлайн-режиме. В нем приняли участие врио главы ДНР Денис Пушилин, заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина, министр образования и науки Ольга Колударова, учителя и наставники Донбасса.

Там сообщили, что новый университет появится на базе Горловского института иностранных языков. Он будет иметь статус федерального учебного заведения и напрямую подчиняться Министерству просвещения России.

Отметим, что о создании на территории Донецкой Народной Республики нового педагогического вуза говорилось еще в ноябре прошлого года. Сообщается, что университет охватит своей деятельностью всю территорию региона, в том числе и освобожденные районы.

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