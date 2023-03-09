В ДНР дан старт объявленному ранее Году педагога и наставника

Ранее 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в других регионах России (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике открыли объявленный ранее в России Год педагога и наставника. Одна из его целей — скорейшая интеграция образования ДНР в образовательное пространство России. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Мастерство наших педагогов отмечено на всероссийских конкурсах, и это в условиях, когда большая половина наших учебных заведений вынужденно работают с использованием дистанционных технологий. Несмотря на все сложности, они очень ответственно относятся к своему делу, за что им большая благодарность, — отметил лидер Республики.

Денис Пушилин добавил, что сейчас в регионе работают более 34 тысяч педагогов, но за год в Республике было повреждено более 380 образовательных организаций. Их помогают восстанавливать регионы-шефы.

— Сегодня мы вместе с регионами РФ восстанавливаем разрушенное, возводим новые школы и садики, где будет комфортно и учителям, и детям. Наша цель – скорейшая интеграция образования ДНР в образовательное пространство России. Уверен, наша система образования со всеми задачами справится. Тем более в Год педагога и наставника, — отметил врио Главы ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР утвердили перечень горных предприятий, приравненных к ликвидированным

Это даст возможность работникам предприятий получать компенсацию на покупку угля (подробнее)