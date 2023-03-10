Мужчина остался без ноги, подорвавшись на мине на берегу реки Северский Донец

В Донбассе регулярно происходят подрывы мирных граждан на неразорвавшихся снарядах и минах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганской Народной Республике мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, заложенном на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел вечером 9 марта в селе Белая Гора Попаснянского района Республики.

- В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец пострадал мужчина 1959 года рождения. Пострадавший госпитализирован в центральную городскую больницу города Лисичанск с диагнозом «минно-взрывная травма, ампутация стопы», - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее один житель ЛНР погиб, а другой лишился обеих ног, подорвавшись на минах. 55-летнего мужчину, получившего тяжелейшие травмы, спасли медики Стаханова.

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