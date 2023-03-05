Один житель ЛНР погиб, а другой лишился обеих ног, подорвавшись на минах

Жителей призвали воздержаться от похода в лесополосы и поля, особенно на освобожденной территории. Фото: ООС

Двое жителей Золотого-5, относящегося к Первомайску, подорвались на минах. Один погиб, другой лишился ног в результате подрыва на двух минах. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

- Мирный житель города Золотое-5, мужчина 1967 года рождения, получил тяжелейшие травмы, подорвавшись сразу на двух минах, установленных на бывшей линии разграничения. Инцидент случился вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы, - написал в своем Telegram-канале Сергей Колягин.

Он добавил, что прибывшая на место происшествия первомайская бригада скорой помощи оказала пострадавшему первую помощь, и сразу же мужчина в тяжелом состоянии с диагнозом «травматическая ампутация обеих нижних конечностей» был доставлен в Стахановскую центральную городскую больницу.

- Уже в вечернее время, недалеко от места сегодняшнего чрезвычайного происшествия, подорвался другой житель Золотое-5, мужчина 1987 года рождения. От полученной травмы мужчина скончался на месте, - сообщил мэр.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также призвал жителей соблюдать бдительность в связи с высокой минной опасностью.

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