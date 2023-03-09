Из украинского плена вернулась самая многочисленная за последнее время группа военнослужащих ДНР

Омбудсмен Республики поблагодарила всех, кто боролся за освобождение парней. Фото: ombudsman-dnr.ru

В результате обмена пленными с украинской стороной, состоявшегося 7 марта, домой вернулась самая многочисленная за последнее время группа военнослужащих ДНР - 39 человек. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

- Большинство ребят были призваны на фронт в рамках мобилизации. Среди них есть те, кто провел в застенках врага почти год, - отметила омбудсмен Республики.

Правозащитница поблагодарила всех, кто боролся за освобождение парней.

- Поверьте, это лучший подарок, который только могли получить к празднику их матери и жены. С нетерпением ждем наших бойцов дома, - написала она.

Тем временем в ЛНР вернулись из украинского плена 34 военнослужащих. Врио Главы Республики Леонид Пасечник поблагодарил всех причастных за освобождение бойцов и отметил, что обмен пленными с Украиной - это сложный процесс, который часто саботируется и срывается националистами.

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