В ДНР расширили состав Оперативного штаба по реагированию на военные угрозы

В состав оперштаба включены еще два человека. Фото: ТГ/Хоценко

В ДНР расширили состав Оперативного штаба. Соответствующий указ был подписан врио Главы Республики Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте.

В документе говорится, что в состав штаба были включены представитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск и командир 116-й отдельной бригады оперативного спецназначения Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Указ уже вступил в законную силу.

Напомним, 9 декабря врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о создании в ДНР Оперативного штаба по реагированию на военные угрозы. Этот штаб определяет и утверждает конкретные меры (первоочередные мероприятия), реализуемые на территории Республики в пределах полномочий, предоставленных в связи с введением военного положения и максимального уровня реагирования.

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