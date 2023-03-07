В ДНР создадут центр поддержки семей военнослужащих

Центр помощи будет взаимодействовать с женами и другими членами семьи военнослужащего. Фото: НМ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поддержал инициативу создать в ДНР центр поддержки семей военнослужащих. Создать такой многопрофильный центр предложили представители регионального отделения Союза женщин России. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

— Самое важно направление — это, конечно же, помощь военнослужащим, это также работа с вдовами. Мы планируем открыть многофункциональный центр по поддержке семьям, — подчеркнула председатель отделения Екатерина Мартьянова во время встречи с лидером Республики.

Врио Главы Республики добавил, что в этом вопросе можно рассчитывать на его поддержку и отметил, что такая организация будет полезной на территории Республики.

— На мою поддержку можете рассчитывать, давайте тогда — что для этого нужно? Давайте открывать, я думаю, это точно принесет пользу, — подчеркнул Денис Пушилин.

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