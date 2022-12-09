Указом Главы ДНР в Республике создан Оперативный штаб по реагированию на военные угрозы

Документ подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ о создании в ДНР Оперативного штаба по реагированию на военные угрозы. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Оперативный штаб определяет и утверждает конкретные меры (первоочередные мероприятия), реализуемые на территории ДНР в пределах полномочий, предоставленных в связи с введением военного положения и максимального уровня реагирования, — сказано в документе.

Руководителем Оперативного штаба по реагированию на военные угрозы назначен врио Главы Донецкой Народной Республики. Кроме того, в состав Штаба входят Председатель Правительства ДНР, руководитель Администрации Главы ДНР, главы МГБ, МЧС, МВД, минэкономразвития, а также командующий 1-м Армейским полком и военный комиссар ДНР.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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