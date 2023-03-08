Леонид Пасечник поблагодарил всех причастных за освобождение из украинского плена 34 защитников ЛНР

Леонид Пасечник рассказал про очередной обмен пленными с украинской стороной. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил всех причастных к освобождению защитников Республики из украинского плена. Напомним, накануне стало известно, что в результате очередного обмена пленными с Украиной домой вернутся 90 российских бойцов, из которых 34 человека являются военнослужащими ЛНР.

Руководитель региона отметил, что обмен пленными с Украиной - это сложный процесс, который часто саботируется и срывается националистами.

- Огромное спасибо всем причастным к возвращению защитников Луганщины домой! - подчеркнул лидер Республики.

Сообщается, что месяцы, проведенные в застенках противника, не прошли для бойцов бесследно - состояние их здоровья оставляет желать лучшего. Сейчас на территории других регионов России военнослужащие Республики пройдут физическую и психологическую реабилитацию, после чего в сопровождении уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике Виктории Сердюковой отправятся домой.

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