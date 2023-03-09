На территорию ЛНР надвигаются первые весенние грозы

В Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Луганской Народной Республики ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

Там уточнили, что ночью с 8 на 9 марта жителей Республики ожидают первые весенние грозы.

- Вечером 8 марта с сохранением в первой половине ночи 9 марта в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза, - заявили синоптики.

Сообщается, что днем 9 марта температура воздуха по территории региона прогреется до +13... +15 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов.

Теплая дождливая погода сохранится в Республике до конца текущей недели.

Тем временем в ДНР на этой неделе синоптики прогнозируют потепление, временами возможен легкий дождь. Днем столбик термометра будет подниматься до 14 градусов тепла. Весенний легкий дождь ожидается во вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

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